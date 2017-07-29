"Розовую" линию метро в Москве достроят к концу 2018 года

Строительство Кожуховской линии метро, которая на карте будет обозначена розовым цветом, планируется завершить к концу следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить", - сказал М.Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время на строительстве линии задействовано более трех тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.
"На темпах строительства сказывается и погода. Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство", - отметил глава стройкомплекса.
Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро - более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городское поселение Люберцы Московской области.
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