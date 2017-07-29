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СНГ 29.07.2017 12:37

"Розовую" линию метро в Москве достроят к концу 2018 года

Строительство Кожуховской линии метро, которая на карте будет обозначена розовым цветом, планируется завершить к концу следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время на строительстве линии задействовано более трех тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.

"На темпах строительства сказывается и погода. Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство", - отметил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что протяженность Кожуховской линии метро - более 17 км. С ее запуском значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городское поселение Люберцы Московской области.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]