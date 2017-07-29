Крупнейшая операция по борьбе с преступностью началась в Рио-де-Жанейро

Министерство обороны Бразилии привлекло более 8,5 тыс. военнослужащих и тысячи полицейских для проведения спецопераций и серии рейдов в ночь на субботу в штате Рио-де-Жанейро в рамках борьбы с криминальными группировками, сообщает в субботу телерадиокомпания "Глобу".

Большинство представителей сил безопасности и полицейских разместили на севере второго крупнейшего города Бразилии, также проводится патруль в окрестностях аэропорта Сантос-Дюмон. Начиная с пятницы, полицейские патрулировали улицы города Рио-де-Жанейро и проводили рейды в фавелах - нищих районов, многие из которых контролируют криминальные группировки.

По словам министра обороны страны Раула Жунгмана, в скором времени планируется начать операции в рамках борьбы с наркотрафиком. Они продлятся предположительно до конца 2018 года.