Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле

Как минимум, четырех граждан России и 10 граждан Турции госпитализировали после пожара в одном из отелей Кемера, сообщает в субботу сайт телеканала "А Хабер".
По предварительной версии, пожар вспыхнул в подвале отеля. Большинство туристов успели вовремя эвакуировать из здания.
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