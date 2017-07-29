Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле

Как минимум, четырех граждан России и 10 граждан Турции госпитализировали после пожара в одном из отелей Кемера, сообщает в субботу сайт телеканала "А Хабер".

По предварительной версии, пожар вспыхнул в подвале отеля. Большинство туристов успели вовремя эвакуировать из здания.