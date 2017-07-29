Технический комитет по мониторингу добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК соберется 7-8 августа в Абу-Даби

Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК соберется 7-8 августа в Абу-Даби (ОАЭ), говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
Технический комитет рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти.
Как сообщалось, министерский комитет по мониторингу добычи, который прошел в Петербурге в начале этой недели, констатировал, что соглашение о сокращении добычи выполнялось за первое полугодие на 98%. При этом ряд стран - Саудовская Аравия, Азербайджан и Россия - перевыполняли соглашение, а ряд стран - его недовыполняли.
Президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100-процентное выполнение соглашения о сокращении. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак добавил, что 100-процентное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 тыс. баррелей в сутки.
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