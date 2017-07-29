В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали два человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 85 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 22 человек.

А.Азизов