В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали два человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 85 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 22 человек.
А.Азизов
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