Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 27° 38° Завтра 24° 32° 31 Июл 24° 32° 1 Авг 24° 32°

Регион 29.07.2017 14:16

Шойгу открыл Армейские международные игры - 2017

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу третьи Армейские международные игры - 2017.

"С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств", - сказал глава российского военного ведомства на торжественной церемонии открытия Игр в Парке Патриот.

Он выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории.

"Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз, помимо России, они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае", - сказал С.Шойгу.

"Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах. Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечет значительное количество зрителей", - подчеркнул С.Шойгу.

"Помните, что победа - это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи", - сказал министр обороны.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ, СОСТЯЗАНИЯ


Похожие новости


Министр обороны Украины озвучил планы по призыву в армию на 2015 год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]