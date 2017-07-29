Шойгу открыл Армейские международные игры - 2017

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу третьи Армейские международные игры - 2017.
"С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств", - сказал глава российского военного ведомства на торжественной церемонии открытия Игр в Парке Патриот.
Он выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории.
"Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз, помимо России, они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае", - сказал С.Шойгу.
"Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах. Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечет значительное количество зрителей", - подчеркнул С.Шойгу.
"Помните, что победа - это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи", - сказал министр обороны.
Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.
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