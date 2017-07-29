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Дальнее зарубежье 29.07.2017 14:34

Корабль ВМС США провел предупредительную стрельбу вблизи иранских патрульных катеров в Персидском заливе - СМИ

Авианосец ВМС США класса "Нимиц" сделал предупредительные выстрелы неподалеку от патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Инцидент произошел накануне, но о нем стало известно в субботу.

Согласно данным АП, американский авианосец и еще один корабль ВМС США приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе в Персидском заливе, находившийся на палубе авианосца вертолет поднялся в воздух и некоторое время кружил над патрульными катерами Ирана.

Ранее на этой неделе корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, когда в северной части Персидского залива к нему на 130 м приблизился иранский патрульный катер.

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Тэги: ИРАН, США, ВМС, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]