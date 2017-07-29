Корабль ВМС США провел предупредительную стрельбу вблизи иранских патрульных катеров в Персидском заливе - СМИ

Авианосец ВМС США класса "Нимиц" сделал предупредительные выстрелы неподалеку от патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Инцидент произошел накануне, но о нем стало известно в субботу.

Согласно данным АП, американский авианосец и еще один корабль ВМС США приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе в Персидском заливе, находившийся на палубе авианосца вертолет поднялся в воздух и некоторое время кружил над патрульными катерами Ирана.

Ранее на этой неделе корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, когда в северной части Персидского залива к нему на 130 м приблизился иранский патрульный катер.