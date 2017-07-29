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Дальнее зарубежье 29.07.2017 15:08

Полиция знала об устроившем нападение в супермаркете Гамбурга мужчине, что он радикальный исламист

Выходец из ОАЭ, совершивший нападение на людей в супермаркете в Гамбурге, был известен полиции как радикальный исламист, сообщает в субботу британская "Би-би-си".

"Он был известен как радикальный исламист, но не как джихадист", - заявил представитель полиции Энди Грот, добавив, что 26-летний мужчина прибыл в Германию в поисках убежища, и страдает психическими расстройствами и наркотической зависимостью.

Полиция подтвердила, что мужчина действовал в одиночку.

Инцидент произошел накануне. Мужчина напал на посетителей супермаркета с ножом. Один из семи получивших ранения людей скончался. После этого полиция обыскала лагерь мигрантов, где проживал преступник.

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Тэги: ГАМБУРГ, НАПАДЕНИЕ, ЛИЧНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]