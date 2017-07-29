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СНГ 29.07.2017 15:21

Спецназ ВДВ переходит на новые автоматы

Спецназ ВДВ получит на вооружение два автомата производства завода им. Дегтярева, сообщил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николай Анохин.

"Поступают автоматы А-545 и А-762 производства концерна Дегтярева, которые уже тоже планируются к принятию на вооружение для спецподразделений",- сказал Н.Анохин в субботу в эфире передачи "Военный совет" на "Эхо Москвы".

По его словам, данные автоматы превосходят автомат Калашникова по возможностям, кучности стрельбы и другим параметрам на 20%.

Н.Анохин сообщил, что ВДВ активно переходит на боевую экипировку "Ратник". "Личный состав переходит планово, через пару лет перейдем полностью",- сообщил представитель ВДВ.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

А-545 и А-762 - модификация автомата АЕК-971, который применяется в качестве индивидуального стрелкового оружия и предназначен для подавления и поражения живой силы противника на дальностях до 1 тыс. м.

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Тэги: ВДВ, ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]