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Дальнее зарубежье 29.07.2017 15:39

Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы

Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, которая, как считают в Брюсселе, подрывает независимость судебной системы в стране, говорится в заявлении Европейской комиссии.

"Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, отправив письмо с официальным уведомлением после публикации в польском официальном журнале закона "Об организации судов ординарной юрисдикции" в пятницу 28 июля", - отмечается в нем.

"У польских властей есть один месяц для ответа на письмо об официальном уведомлении", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Если в обозначенный отрезок времени из Варшавы не поступит никаких соображений на этот счет, а также после изучения ответа, ЕК может вынести мотивированное заключение по этому вопросу. Мотивированное заключение является второй стадией процедуры по предотвращению нарушений.

Ранее исполнительная коллегия ЕС рассмотрела на своем заседании ситуацию с судебной реформой в Польше и сделала вывод, что ситуация по-прежнему неудовлетворительная, при этом отметив, что президент Анджей Дуда наложил вето на два самых противоречивых законопроекта.

Однако А.Дуда подписал два других законопроекта, которые критиковал Брюссель, в том числе, о работе судов ординарной юрисдикции.

На этой неделе первый зампред ЕК Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции назвал основные претензии Брюсселя: в частности, установление разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин, придание министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, СУД, САНКЦИИ


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