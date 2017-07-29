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Карабахский конфликт 29.07.2017 15:19

Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию

Министерство обороны Азербайджана обвиняет спецслужбы Армении в организации провокаций против азербайджанских военных в социальных сетях.

"В последнее время в армянской армии возросло число инцидентов, которые завершаются смертью или получением тяжелых телесных увечий. С целью отвлечь внимание общественности армянская сторона осуществляет различные провокации против азербайджанской армии", - отмечается в заявлении Минобороны.

Одним из таких провокационных действий является периодическое распространение ложных и не соответствующих действительности информаций о различных случаях, якобы имевших место в азербайджанской армии, посредством фальшивых профилей, созданных в социальных сетях под азербайджанским именем.

"Вследствие проведенных соответствующих работ стало известно, что профиль facebook, действующий под названием «Tofiq İbrahimov», распространяющий ложную, клеветническую и провокационную информацию об Азербайджанской Армии, был создан и управляется спецслужбами Армении. Все случаи, описанные в данном профиле, являются вымышленными, а лица с указанными именами и фамилиями не имеют никакого отношения к Вооруженным Силам Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Минобороны заявляет, что негативные информации об азербайджанской армии, распространяемые противником в целенаправленно созданных в социальных сетях профилях, имеют провокационный характер и не исключается распространение подобных, не отражающих реальностей информаций в будущем.

"Еще раз призываем представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей и общественность быть предельно внимательными, не поддаваться на провокации противника, а также активно противодействовать подобным провокациям Армении в глобальном интернет и медиа пространстве", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]