Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию

Министерство обороны Азербайджана обвиняет спецслужбы Армении в организации провокаций против азербайджанских военных в социальных сетях.
"В последнее время в армянской армии возросло число инцидентов, которые завершаются смертью или получением тяжелых телесных увечий. С целью отвлечь внимание общественности армянская сторона осуществляет различные провокации против азербайджанской армии", - отмечается в заявлении Минобороны.
Одним из таких провокационных действий является периодическое распространение ложных и не соответствующих действительности информаций о различных случаях, якобы имевших место в азербайджанской армии, посредством фальшивых профилей, созданных в социальных сетях под азербайджанским именем.
"Вследствие проведенных соответствующих работ стало известно, что профиль facebook, действующий под названием «Tofiq İbrahimov», распространяющий ложную, клеветническую и провокационную информацию об Азербайджанской Армии, был создан и управляется спецслужбами Армении. Все случаи, описанные в данном профиле, являются вымышленными, а лица с указанными именами и фамилиями не имеют никакого отношения к Вооруженным Силам Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Минобороны заявляет, что негативные информации об азербайджанской армии, распространяемые противником в целенаправленно созданных в социальных сетях профилях, имеют провокационный характер и не исключается распространение подобных, не отражающих реальностей информаций в будущем.
"Еще раз призываем представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей и общественность быть предельно внимательными, не поддаваться на провокации противника, а также активно противодействовать подобным провокациям Армении в глобальном интернет и медиа пространстве", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства.
А.Азизов
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