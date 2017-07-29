Около 750 сотрудников загранучреждений США в России будут сокращены - ТВ

США в связи принятыми накануне Москвой мерами в отношении американских загранучреждений будут вынуждены сократить их штат на 745 человек, сообщает в субботу телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Как отмечается в сообщении телеканала, "должности оставят 745 человек".

"Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены", - поясняет телеканал.