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Дальнее зарубежье 29.07.2017 16:16

Около 750 сотрудников загранучреждений США в России будут сокращены - ТВ

США в связи принятыми накануне Москвой мерами в отношении американских загранучреждений будут вынуждены сократить их штат на 745 человек, сообщает в субботу телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Как отмечается в сообщении телеканала, "должности оставят 745 человек".

"Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены", - поясняет телеканал.

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Тэги: США, ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]