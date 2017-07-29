Палестинский лидер Махмуд Аббас покинул больницу Рамаллы после обследования

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас прошел плановое обследование состояния здоровья в одной из клиник Рамаллы, сообщают в субботу местные СМИ.

82-летнего М.Аббаса обследовали за несколько часов. Врачи заявили по итогам обследования, что состояние здоровья палестинского лидера находится в полном порядке.

В прошлом он страдал от сердечных заболеваний. Также его несколько лет назад лечили от рака предстательной железы.