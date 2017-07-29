Президент США Дональд Трамп вновь охарактеризовал как "охоту на ведьм" расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и отметил противоречивость новостей, публикуемых американскими СМИ.

"Другими словам, Россия была против Трампа на выборах 2016 года. И почему нет, я хочу мощные вооруженные силы и низких цен на нефть. Охота на ведьм!" - написал он своем "Твиттере", прикрепив к заметке статью, опубликованную на сайте телеканала "Фокс ньюс" ранее на этой неделе.

В статье "Фокс ньюс" описаны показания сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в комитете сената по юридическим делам. Он заявил, что основанная в Вашингтоне исследовательская компания Fusion GPS во главе с Гленном Симпсоном, которая собирала досье компрометирующего характера о Д.Трампе, ранее сотрудничала с российскими властями.

Также У.Браудер заявил, что Fusion GPS вела против него "кампанию по дискредитации", которой якобы занималась адвокат Наталья Весельницкая, чье имя появилось в СМИ после информации о ее встречах с сыном Д.Трампа и его зятем Джаредом Кушнером и бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом.