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Дальнее зарубежье 29.07.2017 17:02

Трамп назвал "охотой на ведьм" расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп вновь охарактеризовал как "охоту на ведьм" расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и отметил противоречивость новостей, публикуемых американскими СМИ.

"Другими словам, Россия была против Трампа на выборах 2016 года. И почему нет, я хочу мощные вооруженные силы и низких цен на нефть. Охота на ведьм!" - написал он своем "Твиттере", прикрепив к заметке статью, опубликованную на сайте телеканала "Фокс ньюс" ранее на этой неделе.

В статье "Фокс ньюс" описаны показания сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в комитете сената по юридическим делам. Он заявил, что основанная в Вашингтоне исследовательская компания Fusion GPS во главе с Гленном Симпсоном, которая собирала досье компрометирующего характера о Д.Трампе, ранее сотрудничала с российскими властями.

Также У.Браудер заявил, что Fusion GPS вела против него "кампанию по дискредитации", которой якобы занималась адвокат Наталья Весельницкая, чье имя появилось в СМИ после информации о ее встречах с сыном Д.Трампа и его зятем Джаредом Кушнером и бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]