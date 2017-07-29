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Дальнее зарубежье 29.07.2017 17:33

Санкции США против России показывают желание американцев видеть шаги Москвы навстречу Вашингтону - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал итоги голосования по вопросу санкций против России желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном, говорится в заявлении Госдепа США, опубликованного в субботу.

"Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США", - отмечается в документе.

"Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится, и необходимости в этих санкциях не будет", - подчеркивается в нем.

В ночь на субботу агентство АП со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Дональд Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.

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Тэги: ГОССЕКРЕТАРЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]