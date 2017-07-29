Санкции США против России показывают желание американцев видеть шаги Москвы навстречу Вашингтону - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал итоги голосования по вопросу санкций против России желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном, говорится в заявлении Госдепа США, опубликованного в субботу.

"Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США", - отмечается в документе.

"Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится, и необходимости в этих санкциях не будет", - подчеркивается в нем.

В ночь на субботу агентство АП со ссылкой на Белый дом сообщило, что президент США Дональд Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.