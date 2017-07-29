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Дальнее зарубежье 29.07.2017 18:01

Правящая партия Пакистана выбрала младшего брата Наваза Шарифа его преемником на посту премьера - СМИ

Правящая в Пакистане партия Пакистанская мусульманская лига утвердила в качестве преемника на посту премьер-министра страны брата отстраненного накануне Верховным судом Наваза Шарифа - Шехбаза Шарифа, сообщает газета "Доун" со ссылкой на источники.

Как ожидается, временно исполнять обязанности премьер-министра до вступления Ш.Шарифа в должность будет министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси.

В настоящее время Ш.Шариф является главным министром провинции Пенджаб. Для того, чтобы занять пост главы правительства, ему нужно стать членом парламента.

Преемника Н.Шарифа в ходе встречи выбрали его ближайшие сторонники совместно с другими высокопоставленными представителями партии. В настоящее время также продолжается встреча парламентского комитета партии.

Официальной информации по поводу утверждения кандидатуры пока не поступало.

Накануне премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции. Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]