Правящая партия Пакистана выбрала младшего брата Наваза Шарифа его преемником на посту премьера - СМИ

Правящая в Пакистане партия Пакистанская мусульманская лига утвердила в качестве преемника на посту премьер-министра страны брата отстраненного накануне Верховным судом Наваза Шарифа - Шехбаза Шарифа, сообщает газета "Доун" со ссылкой на источники.
Как ожидается, временно исполнять обязанности премьер-министра до вступления Ш.Шарифа в должность будет министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси.
В настоящее время Ш.Шариф является главным министром провинции Пенджаб. Для того, чтобы занять пост главы правительства, ему нужно стать членом парламента.
Преемника Н.Шарифа в ходе встречи выбрали его ближайшие сторонники совместно с другими высокопоставленными представителями партии. В настоящее время также продолжается встреча парламентского комитета партии.
Официальной информации по поводу утверждения кандидатуры пока не поступало.
Накануне премьер-министр Пакистана Наваз Шариф покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции. Дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".
Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. Сам Н.Шариф все обвинения отрицает.
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