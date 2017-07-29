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Дальнее зарубежье 29.07.2017 18:40

Один полицейский пострадал в ходе столкновений в Лондоне, один человек арестован

Один британский полицейский получил травмы в ходе беспорядков, которые начались после мирной акции протеста в Лондоне, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Беспорядки продолжались с вечера пятницы и в ночь на субботу. Вышедшие на улицы восточного Лондона протестующие забрасывали полицейских петардами и бутылками, переворачивали мусорные баки, забаррикадировали одну из дорог. Во многих домах на утро оказались выбиты окна.

Полиция арестовала 17-летнего подростка за нанесение тяжких телесных повреждений в ходе беспорядков.

Акция протеста началась после кончины 20-летнего Рашана Чарльза. Мужчину преследовала полиция, когда тот забежал в один из магазинов и проглотил некий предмет. После этого он скончался в больнице. Участники акции протеста винят в его смерти полицию.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]