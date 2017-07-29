Один полицейский пострадал в ходе столкновений в Лондоне, один человек арестован

Один британский полицейский получил травмы в ходе беспорядков, которые начались после мирной акции протеста в Лондоне, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Беспорядки продолжались с вечера пятницы и в ночь на субботу. Вышедшие на улицы восточного Лондона протестующие забрасывали полицейских петардами и бутылками, переворачивали мусорные баки, забаррикадировали одну из дорог. Во многих домах на утро оказались выбиты окна.

Полиция арестовала 17-летнего подростка за нанесение тяжких телесных повреждений в ходе беспорядков.

Акция протеста началась после кончины 20-летнего Рашана Чарльза. Мужчину преследовала полиция, когда тот забежал в один из магазинов и проглотил некий предмет. После этого он скончался в больнице. Участники акции протеста винят в его смерти полицию.