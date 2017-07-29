Рогозин обещает персональные санкции тем, кто сорвал его визит в Молдавию

Россия примет персональные санкции в отношении лиц в Румынии, Венгрии, сорвавших визит российской делегации в Молдавию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

"Ответ будет, конечно. Он будет не столь эмоциональным, как первая реакция, но мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, в Бухаресте, в Будапеште, в Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данное решение, и наши санкции будут выверены и очень адресны",- сказал Д.Рогозин в субботу в интервью "Россия-24".

Накануне визит Д.Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Д.Рогозин вернулся в Москву.