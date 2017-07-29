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Дальнее зарубежье 29.07.2017 19:33

Наваз Шариф назвал своего брата Шехбаза преемником на посту премьера Пакистана

Покинувший накануне должность премьер-министра Пакистана Наваз Шариф назвал своим преемником собственного младшего брата Шехбаза Шарифа.

"Я поддерживаю Шехбаза Шарифа (на посту премьера - ИФ) после меня, но он возьмет себе некоторое время для участия в выборах, поэтому на это время я предлагаю Шахида Хакана Аббаси", - заявил он в ходе телевизионного обращения в субботу.

Ранее со ссылкой на собственные источники об этом неофициально сообщало издание "Доун".

Занимающий в настоящее время пост министра нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси будет временно исполнять обязанности премьер-министра.

В настоящее время Ш.Шариф является главным министром провинции Пенджаб.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]