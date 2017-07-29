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Дальнее зарубежье 29.07.2017 20:04

Рогозин обвинил США в циничности в связи с решением о новых санкциях против РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает циничными действия США, которые готовятся ввести новые санкции в отношении Москвы.

"Видите, что делают американцы, они циничные, прагматичные. Они прикрывают поставки нашей продукции, сразу предлагают продукцию свою",- сказал Д.Рогозин в интервью "Россия-24" (ВГТРК).

Он заявил, что эти действия Вашингтона действия видят и в Европе.

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Тэги: США, САНКЦИИ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]