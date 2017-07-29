Рогозин обвинил США в циничности в связи с решением о новых санкциях против РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает циничными действия США, которые готовятся ввести новые санкции в отношении Москвы.

"Видите, что делают американцы, они циничные, прагматичные. Они прикрывают поставки нашей продукции, сразу предлагают продукцию свою",- сказал Д.Рогозин в интервью "Россия-24" (ВГТРК).

Он заявил, что эти действия Вашингтона действия видят и в Европе.