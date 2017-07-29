РФ предлагает Монголии отказаться от строительства ГЭС, которые могут погубить Байкал

Россия предлагает Монголии альтернативные варианты решения проблемы электроснабжения, без строительства ГЭС на реке Селенга, которая может погубить озеро Байкал.

Как сообщил журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской, РФ против того, что Монголия строила ГЭС. "Более того, у нас есть альтернативные предложения, которые позволят гибко выстроить систему энергообеспечения Монголии с учётом тех мощностей, которые есть в России, а у нас есть профицит. Как я знаю, и.о.главы Бурятии Алексей Цыденов провёл переговоры с монгольским руководством и мы будем в рамках межправкомиссии продолжать переговоры с монголами в части с того, чтобы коллеги выстроили нормальную политику, по которой Россия готова представлять экономически эффективные возможности, чтобы Монголия развивалась. И ещё никто обратное нам не подтвердил - мы хорошо понимаем, что ГЭС в Монголии на Селенге - это удар по Байкалу", - сказал С.Донской.

Как уточнили в Минприроды РФ, российская сторона делает все возможное для сохранения уникального озера Байкал. Российские исследования показывают, что в связи с климатическими изменениями запасы питьевой воды будут сокращаться, нельзя подвергать риску крупнейший мировой источник питьевой воды.

"Мы предложили монгольской стороне рассмотреть альтернативные строительству варианты, обсудив их в рамках российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В частности, в области электроэнергетики российской стороной был подготовлен соответствующий проект межправительственного соглашения", - отметили в Минприроды.

Проект документа предусматривает реализацию совместных проектов в области электрогенерации, экспорта, импорта электроэнергии, развития электросетевого хозяйства Монголии, в том числе используемого для транзита электроэнергии в третьи страны. Документ также предусматривает строительство и управление новыми объектами электрической генерации и энергетической инфраструктуры, в том числе в области возобновляемых источников энергии, включая объекты малых гидроэлектростанций.

Помимо этого, предусматривается реализация совместных проектов реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики Монголии и России.

"Мы готовы к сотрудничеству с Монголией для сохранения уникального Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Охрана озера Байкал является приоритетной задачей государства", - заявили в Минприроды.

Монголия намеревается построить четыре гидроэлектростанции в бассейне Селенги, обеспечивающей до 30% ежегодного поступления воды в Байкал: ГЭС "Шурэн" (245 МВт) на самой Селенге, ГЭС"Эгийн-гол" (315 МВт), "Орхон" (100 МВт) и "Чаргайт" (25 МВт) на притоках реки.

По предварительной оценке ученых Сибирского отделения РАН, более 65% прогнозируемых последствий строительства ГЭС могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и Байкала. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений.