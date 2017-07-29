Глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров считает, что России и США необходимо продолжать сотрудничество в космосе независимо от политической конъюнктуры.

"Мы привержены пониманию того, что нужно вместе работать, и понимаем, что деятельность во многом зависит от политиков, но наша общая позиция такова, что вне зависимости от того, что происходит, какие отношения развиваются между (двумя) странами, всегда сохранялось сотрудничество в космической сфере. Потому что действительно очень просто здесь принять поспешные решения, которые бы прервали это сотрудничество. Но, на мой взгляд, это во многом понимаем и мы, и наши партнёры, что это отбросит нас назад. И со стороны космических агентств есть понимание, что это сотрудничество нужно продолжать", заявил И.Комаров в интервью телеканала "Россия-24" в ответ на вопрос о влиянии американских санкций на развитие космической отрасли.

Как полагает И.Комаров, космическая деятельность является областью, в которой у России есть преимущество, что позволяет РФ и США "вместе продвигаться вперёд и эффективно работать".