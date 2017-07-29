Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 24° 32° 1 Авг 24° 32° 2 Авг 24° 34°

Дальнее зарубежье 29.07.2017 21:08

Глава "Роскосмоса" заявляет о взаимном понимании России и США того, что сотрудничество в космосе надо продолжать, невзирая на санкции

Глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров считает, что России и США необходимо продолжать сотрудничество в космосе независимо от политической конъюнктуры.

"Мы привержены пониманию того, что нужно вместе работать, и понимаем, что деятельность во многом зависит от политиков, но наша общая позиция такова, что вне зависимости от того, что происходит, какие отношения развиваются между (двумя) странами, всегда сохранялось сотрудничество в космической сфере. Потому что действительно очень просто здесь принять поспешные решения, которые бы прервали это сотрудничество. Но, на мой взгляд, это во многом понимаем и мы, и наши партнёры, что это отбросит нас назад. И со стороны космических агентств есть понимание, что это сотрудничество нужно продолжать", заявил И.Комаров в интервью телеканала "Россия-24" в ответ на вопрос о влиянии американских санкций на развитие космической отрасли.

Как полагает И.Комаров, космическая деятельность является областью, в которой у России есть преимущество, что позволяет РФ и США "вместе продвигаться вперёд и эффективно работать".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС


Похожие новости


Берлин не потерпит применения антироссийских санкций США против европейских компаний - МИД ФРГ Россию в рамках контрмер покинут сотни сотрудников американских дипмиссий - источник Теффт категорически возражает в связи с решением РФ о мерах против Вашингтона - посольство Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии Решение о визите Путина в США может быть принято лишь после получения приглашения - Песков Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]