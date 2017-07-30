Рогозин в начале августа встретится с Додоном в Иране, где пройдет инаугурация Рухани

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в начале августа отправится в Иран на инаугурацию избранного президента Хасана Рухани.

"Я планирую в ближайшее время, уже через неделю встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Рухани в Тегеране", - сказал Д.Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Он заявил, что на полях мероприятий в Тегеране проведет серьезный разговор с И.Додоном. "Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить диалог", - сказал вице-премьер.

Со своей стороны И.Додон подтвердил предстоящую встречу с Д.Рогозиным.

"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить", - написал президент Молдавии на своей странице в Facebook.