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Регион 30.07.2017 09:06

Рогозин в начале августа встретится с Додоном в Иране, где пройдет инаугурация Рухани

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в начале августа отправится в Иран на инаугурацию избранного президента Хасана Рухани.

"Я планирую в ближайшее время, уже через неделю встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Рухани в Тегеране", - сказал Д.Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Он заявил, что на полях мероприятий в Тегеране проведет серьезный разговор с И.Додоном. "Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить диалог", - сказал вице-премьер.

Со своей стороны И.Додон подтвердил предстоящую встречу с Д.Рогозиным.

"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить", - написал президент Молдавии на своей странице в Facebook.

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Тэги: РОГОЗИН, ИРАН, МОЛДАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]