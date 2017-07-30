Путин в Петербурге примет парад ВМФ, самый масштабный в новейшей истории

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад страны.
Парад станет центральным мероприятием торжеств, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота.
В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.
Как отмечается в документе, решение о проведении парада принято "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".
Сам В.Путин в день подписания указа заявил, что возвращение Главного военно-морского парада является не "бряцанием оружием", а возрождением более чем вековой традиции.
"Уверяю вас, это не бряцание оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет", - сказал В.Путин журналистам.
Он пригласил страны-партнеры в регионе принять в нем участие. "Готовы пригласить партнеров - страны региона - поучаствовать в этом мероприятии, готовы сделать это совместно", - сказал В.Путин.
Он добавил, что этот парад проводился и раньше в чуть меньшем масштабе в День Военно-морского флота России.
Минобороны РФ ранее информировало, что в параде будут задействованы почти сорок кораблей и подводных лодок, а также боевая авиация - десятки самолётов и вертолётов.
В нем примут участие тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков". Будут задействованы корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли "Уренгой", "Зеленодольск" и "Казанец", ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", малый ракетный корабль "Гейзер". В парадном строю числятся тральщики "Александр Обухов", "РТ-248" и "БТ-115", десантные катера "Д-67", "Д-1442", патрульный катер "Гейзер", противодиверсионные катера "Грачонок".
К участию в параде также привлечены субмарины. Это атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" дизель электрические подлодки проекта 877 ("Дмитров", "Владикавказ") и 636.3 ("Колпино", "Великий Новгород").
В воздушной части парада задействуются самолёты МиГ-29К, Су-24М, Су-27, МиГ-31, Су-30СМ, Су-33К, Ту-142, Ил-78, Ту-142М, Ил-38, Ан-140, Ан-72, Бе-12 и вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-52К, Ми-24ВП.
В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ в здании Главного Адмиралтейства пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры флота.
В тот же день В.Путин посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Ушакова. Глава государства также осмотрит новое здание Военно-медицинской академии - многопрофильную клинику имени С.М.Кирова.
Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных
Армения нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию
Технический комитет по мониторингу добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК соберется 7-8 августа в Абу-Даби
S&P рекомендует властям Азербайджана ускорить структурные реформы для диверсификации экономики
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B
HBO снимет в Литве сериал о Чернобыльской катастрофе
Сибирские ученые разработали лазерную методику диагностики диабета
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»