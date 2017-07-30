Путин в Петербурге примет парад ВМФ, самый масштабный в новейшей истории

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад страны.

Парад станет центральным мероприятием торжеств, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота.

В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.

Как отмечается в документе, решение о проведении парада принято "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".

Сам В.Путин в день подписания указа заявил, что возвращение Главного военно-морского парада является не "бряцанием оружием", а возрождением более чем вековой традиции.

"Уверяю вас, это не бряцание оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет", - сказал В.Путин журналистам.

Он пригласил страны-партнеры в регионе принять в нем участие. "Готовы пригласить партнеров - страны региона - поучаствовать в этом мероприятии, готовы сделать это совместно", - сказал В.Путин.

Он добавил, что этот парад проводился и раньше в чуть меньшем масштабе в День Военно-морского флота России.

Минобороны РФ ранее информировало, что в параде будут задействованы почти сорок кораблей и подводных лодок, а также боевая авиация - десятки самолётов и вертолётов.

В нем примут участие тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков". Будут задействованы корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли "Уренгой", "Зеленодольск" и "Казанец", ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", малый ракетный корабль "Гейзер". В парадном строю числятся тральщики "Александр Обухов", "РТ-248" и "БТ-115", десантные катера "Д-67", "Д-1442", патрульный катер "Гейзер", противодиверсионные катера "Грачонок".

К участию в параде также привлечены субмарины. Это атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" дизель электрические подлодки проекта 877 ("Дмитров", "Владикавказ") и 636.3 ("Колпино", "Великий Новгород").

В воздушной части парада задействуются самолёты МиГ-29К, Су-24М, Су-27, МиГ-31, Су-30СМ, Су-33К, Ту-142, Ил-78, Ту-142М, Ил-38, Ан-140, Ан-72, Бе-12 и вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-52К, Ми-24ВП.

В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ в здании Главного Адмиралтейства пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры флота.

В тот же день В.Путин посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Ушакова. Глава государства также осмотрит новое здание Военно-медицинской академии - многопрофильную клинику имени С.М.Кирова.