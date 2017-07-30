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Дальнее зарубежье 30.07.2017 10:56

Япония и США провели совместные учения в районе Корейского полуострова

ВВС США и Силы самообороны Японии провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.

В маневрах приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС и два истребителя Сил самообороны Японии F-2.

Отмечается, что учения прошли в районе между западной части острова Кюсю на юго-западе Японии и Корейским полуостровом.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, КНДР, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]