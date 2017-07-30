Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 24° 32° 1 Авг 24° 32° 2 Авг 24° 34°

Дальнее зарубежье 30.07.2017 11:29

Вице-президент США и премьер Эстонии обсудят вопросы обороны и сотрудничества ЕС-США

Вице-президент США Майкл Пенс (Michael Richard "Mike" Pence) и премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) обсудят в ходе встречи в воскресенье в Таллине вопросы оборонного сотрудничества, цифровизации и киберзащиты.

Будут также рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством ЕС-США в период председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе эстонского правительства.

"Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен и наверняка пожелаю поблагодарить вице-президента за это", - сказал Ю.Ратас.

"На встрече также запланировано обсудить интересующие США цифровые решения Эстонии и развитие сотрудничества в области кибербезопасности. Важной темой станет и сотрудничество Европейского союза - США", - отметил он.

Вице-президент США прибывает в Эстонию с двухдневным визитом в воскресенье во второй половине дня. Встреча М.Пенс - Ю.Ратас состоится в 17.30.

В понедельник М.Пенс встретится в Таллине с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Латвии Раймондом Вейонисом (Raimonds Vejonis) и Литвы Далей Грибаускайте (Dalia Grybauskaite).

М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом (Riho Terras), а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими. Он выступит перед военными с речью.

Затем М.Пенс продолжит турне по Европе визитами в Грузию и Черногорию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, США, КОНТАКТЫ, ЕС


Похожие новости


В Эстонии скорее негативно оценивают избрание Трампа президентом США, чем позитивно - опрос Президент Эстонии поддерживает стремление США в усилении безопасности в странах Балтийского моря Десантники США совершат прыжки в Эстонии вблизи российской границы Истребители США проведут бомбометание на полигоне в Эстонии Военные США пройдут маршем из Эстонии в ФРГ через четыре европейские страны Обама заявил о намерении разместить части американских ВВС в Эстонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]