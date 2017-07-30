Вице-президент США и премьер Эстонии обсудят вопросы обороны и сотрудничества ЕС-США

Вице-президент США Майкл Пенс (Michael Richard "Mike" Pence) и премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) обсудят в ходе встречи в воскресенье в Таллине вопросы оборонного сотрудничества, цифровизации и киберзащиты.

Будут также рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством ЕС-США в период председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе эстонского правительства.

"Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен и наверняка пожелаю поблагодарить вице-президента за это", - сказал Ю.Ратас.

"На встрече также запланировано обсудить интересующие США цифровые решения Эстонии и развитие сотрудничества в области кибербезопасности. Важной темой станет и сотрудничество Европейского союза - США", - отметил он.

Вице-президент США прибывает в Эстонию с двухдневным визитом в воскресенье во второй половине дня. Встреча М.Пенс - Ю.Ратас состоится в 17.30.

В понедельник М.Пенс встретится в Таллине с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Латвии Раймондом Вейонисом (Raimonds Vejonis) и Литвы Далей Грибаускайте (Dalia Grybauskaite).

М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом (Riho Terras), а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими. Он выступит перед военными с речью.

Затем М.Пенс продолжит турне по Европе визитами в Грузию и Черногорию.