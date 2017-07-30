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Карабахский конфликт 30.07.2017 11:18

Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных

Азербайджанский военнослужащий, лейтенант Гусейн Акберли погиб в результате обстрела со стороны армянских военных, отмечается в сообщении Минобороны Азербайжана.

«ВС Армении в ночь на 30 июля подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий населенные пункты Газахского, Агстафинского и Товузского районов Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В результате обстрелов нанесен ущерб гражданским объектам и личному имуществу граждан.

«При предотвращении обстрела врага погиб военнослужащий ВС Азербайджана, лейтенант Гусейн Акберли. В настоящее время азербайджанские военные контролируют ситуацию по всей линии фронта», - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявляет, что будет «жестко отвечать на подобные провокации противника».

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]