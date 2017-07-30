Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных

Азербайджанский военнослужащий, лейтенант Гусейн Акберли погиб в результате обстрела со стороны армянских военных, отмечается в сообщении Минобороны Азербайжана.

«ВС Армении в ночь на 30 июля подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий населенные пункты Газахского, Агстафинского и Товузского районов Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В результате обстрелов нанесен ущерб гражданским объектам и личному имуществу граждан.

«При предотвращении обстрела врага погиб военнослужащий ВС Азербайджана, лейтенант Гусейн Акберли. В настоящее время азербайджанские военные контролируют ситуацию по всей линии фронта», - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявляет, что будет «жестко отвечать на подобные провокации противника».

А.Азизов