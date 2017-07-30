Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта могут в воскресенье обсудить введение новых санкций в отношении Катара, сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на саудовское издание "Аль-Хаят".
Как отмечается в сообщении, главы МИД стран "арабской четверки" встретятся в воскресенье в Манаме. По данным издания, они обсудят введение новых санкций против Катара, которые "постепенно окажут влияние на экономику Дохи".
5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.
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