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Дальнее зарубежье 30.07.2017 11:46

Страны "арабской четверки" могут ввести новые санкции против Катара - СМИ

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта могут в воскресенье обсудить введение новых санкций в отношении Катара, сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на саудовское издание "Аль-Хаят".

Как отмечается в сообщении, главы МИД стран "арабской четверки" встретятся в воскресенье в Манаме. По данным издания, они обсудят введение новых санкций против Катара, которые "постепенно окажут влияние на экономику Дохи".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

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Тэги: КАТАР, САУДАРАВИЯ, "ЧЕТВЕРКА", САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]