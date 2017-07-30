HBO снимет в Литве сериал о Чернобыльской катастрофе

Съемки сериала канала HBO о Чернобыльской ядерной катастрофе пройдут в Литве, сообщила агентству BNS продюсер компании Baltijos filmu paslaugos Линета Мишейките, которая сотрудничает с американцами.
По ее словам, представители HBO уже посетили Литву, осмотрели возможные места съемок, однако прочие детали будут известны после встречи с режиссером сериала Джоном Ренком. Режиссер и основной художник фильма до конца лета планируют посетить Литву, отмечает агентство.
Хотя бюджет фильма будет согласовываться до конца года, уже сейчас ясно, что смета не будет меньше, чем у сериала BBC, снятого в 2015 году в Литве по роману Льва Толстого "Война и мир".
"Я точно знаю, что будет пятичасовой большой фильм, масштабы съемок будут похожи на проект "Войны и мира", его снимали 17 недель, "Чернобыль" будет сниматься 16 недель", - сказала она.
Съемки минисериала о Чернобыльской ядерной катастрофе оставят в Литве не меньше средств, чем снимавшийся здесь крупный проект британской национальной вещательной компании "Война и мир". Смета последнего составила 7 млн евро, заявила Л.Мишейките.
По ее словам, хотя в сериале "Чернобыль" не будет таких массовых сцен, создатели столкнутся с другими вызовами, например, как вернуть изменившемуся микрорайону облик 1985 года.
Она также сообщила, что подготовка к съемкам должна начаться уже в ноябре, а съемки - в марте - начале апреля, хотя если будут зимние сцены, то и раньше.
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