Правительство Молдавии обвиняет российских миротворцев в предвзятости и симпатиях к Приднестровью

Правительство Молдавии считает, что миротворческая операция на Днестре превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта и ее необходимо изменить.

"Операция по поддержанию мира, которую некоторые так прославляют, превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму Тирасполя являются совершенно очевидными" , - говорится в комментарии правительства Молдавии, текст которого был обнародован в связи с 25-летием миротворческой операции в Приднестровье, которое отмечается в эти дни.

"Именно поэтому молдавские власти начали требовать абсолютно законно и естественно превращение этой миссии в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом, имея твердую уверенность, что этот факт будет способствовать укреплению доверия и созданию более благоприятной атмосферы для проведения переговорного процесса по поиску жизнеспособного решения приднестровской проблемы", - отмечается в комментарии.

Правительство констатирует, что "это законное требование Кишинева не было услышано, если не сказать проигнорировано".

Кабинет министров Молдавии отметил важность подписания 21 июля 1992 года в Москве молдавско-российского соглашения "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" и оценил "положительный вклад миротворческой операции, проводимой на Днестре в конце июля 1992 года", где военный контингент России "играл решающую роль в примирении воюющих сил".

"Намерения Российской Федерации торжественно отметить 25 лет нынешней операции по поддержанию мира в отсутствии совместного плана мероприятий, посвященных этому событию, способны причинить вред отношениям между двумя странами, которых Республика Молдова хочет видеть дружескими, основанными на взаимном уважении", - подчеркнули в правительстве.

В то же время, молдавское правительство с сожалением отмечает, что "несколько других важных целей, закрепленных в соглашении 1992 года, так и остались на бумаге".

Правительство Молдавии констатирует, что миротворческая операция на Днестре "так и не смогла обеспечить полную демилитаризацию Зоны безопасности и устранение всех препятствий на пути свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра". Молдавские власти отмечают, что не было выполнено еще одно важное положение соглашения 1992 года: об обязательствах Вооруженных сил РФ (бывшей 14-й Армии Российской Федерации, дислоцированной в регионе) строго соблюдать принцип нейтралитета в отношении обеих сторон конфликта.

"О каком нейтралитете можно говорить, когда мы все видим, как в последнее время российские войска в Приднестровье проводят военные учения совместно с силовыми структурами сепаратистского режима Тирасполя, в том числе с форсированием реки Днестр. Более того, руководство РФ взяло на себя обязательство вести переговоры с РМ по соглашению о статусе, порядке и сроках вывода своих военных формирований с территории Молдавии. Данное соглашение, которое было обговорено в течение двух лет и подписано 21 октября 1994 года, осталось также на бумаге из-за отказа российской стороны выполнить его", - говорится в комментарии.

Правительство также отмечает, что Россия не выполнила обязательства по выводу своих войск из Приднестровья, взятых на себя в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

"В этих обстоятельствах совершенно странно звучат претензии Российской Федерации быть беспристрастным посредником и гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, имея в виду ее отказа выполнять принятые обязательства", - подчеркивается в комментарии.

"Праздничные мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, недружественный характер которых хорошо чувствуется, может негативно повлиять на дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с предоставлением особого правового статуса Приднестровью", - заключили в правительстве.