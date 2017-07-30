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Регион 30.07.2017 13:00

В Грузии торжественно открыли многонациональные учения "Достойный партнер 2017"

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2017" стартовали в воскресенье 30 июля на аэродроме базы в "Вазиани" и завершаться 12 августа.

В церемонии открытия учений принимали участие президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили, премьер-министр Гиоргий Квирикашвили, спикер парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория, представители дипломатического корпуса.

По информации Минобороны Грузии, учения "Достойный партнер" проводятся в Грузии в третий раз. В нынешних учениях принимают участие более 2800 военнослужащих из США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Грузии, Украины и Армении. В учениях также будут задействованы до 500 единиц бронетехники, в том числе и прибывшая в Грузию по морю американская и германская бронетехника.

Учения "Достойный партнер 2017" посетит вице-президент США Майк Пенс, прибывающий в Грузию с двухдневным визитом 31 июля.

Как заявил журналистам командующий учениями "Достойный партнер 2017" полковник Шавлего Табатадзе, непосредственно учения начнутся 31 июля, сегодня же состоялось их торжественное открытие.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]