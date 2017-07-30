Глава МИД Румынии не стал испытывать судьбу и отказался от транзитной пересадки в Москве, утверждает вице-премьер РФ Рогозин

Министр иностранных дел Румынии, планировавший совершить в Москве транзитную пересадку, изменил свой маршрут после недавнего инцидента с российским самолетом, которого румынские власти не пропустили через свое воздушное пространство, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в воскресенье.
"Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел уже другим маршрутом", - сказал он.
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