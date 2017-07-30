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Происшествия 30.07.2017 13:21

Пожарные МЧС Азербайджана пытаются потушить пожар на пустыре в Хатаинском районе

В Баку пожарные МЧС пытаются потушить пожар, начавшийся на пустыре в Хатаинском районе (в районе между Новыми и Старыми Гюнешли), сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Пожар вспыхнул в утренние часы и продолжается до сих пор. Сложности в тушении пожара создает сильный ветер.

По наблюдениям корреспондента агентства, пожарные МЧС в настоящее время стремятся не допустить распространения огня на близлежайшие жилые дома.

В МЧС Азербайджана агентству «Интерфакс-Азербайджан» подтвердили наличие пожара в этом регионе. «Пожар возник в результате возгорания травы и бытовых отходов на этой территории. В настоящее время тушение пожара продолжается», - отметили в МЧС.

А.Азизов, Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]