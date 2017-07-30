В Венесуэле стартовали выборы в учредительное собрание

Выборы в учредительное собрание стартовали в воскресенье в Венесуэле, сообщили латиноамериканские СМИ.
По всей стране открылись почти 14 тыс. избирательных участков.
Граждане страны, имеющие право голоса, должны будут избрать 545 членов собрания, которые займутся разработкой изменений в конституцию страны. Право голоса в Венесуэле имеют порядка 19,4 млн человек.
Безопасность выборов обеспечивают не менее 380 тыс. человек.
С 21 июля - за 10 дней до выборов, а не за три как прежде - в стране были усилены меры безопасности, на улицах размещены военнослужащие. С пятницы в стране запрещены какие-либо уличные манифестации и шествия. Нарушивших это предписание могут ждать от 5 до 10 лет тюремного заключения.
Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более ста человек.
Кроме того, протестующие в Венесуэле требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента и начала процесса восстановления экономики страны. Также президента страны Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.
Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных
Армения нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию
Технический комитет по мониторингу добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК соберется 7-8 августа в Абу-Даби
S&P рекомендует властям Азербайджана ускорить структурные реформы для диверсификации экономики
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству
Пожарные МЧС Азербайджана пытаются потушить пожар на пустыре в Хатаинском районе
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»