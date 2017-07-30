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Дальнее зарубежье 30.07.2017 14:28

В Венесуэле стартовали выборы в учредительное собрание

Выборы в учредительное собрание стартовали в воскресенье в Венесуэле, сообщили латиноамериканские СМИ.

По всей стране открылись почти 14 тыс. избирательных участков.

Граждане страны, имеющие право голоса, должны будут избрать 545 членов собрания, которые займутся разработкой изменений в конституцию страны. Право голоса в Венесуэле имеют порядка 19,4 млн человек.

Безопасность выборов обеспечивают не менее 380 тыс. человек.

С 21 июля - за 10 дней до выборов, а не за три как прежде - в стране были усилены меры безопасности, на улицах размещены военнослужащие. С пятницы в стране запрещены какие-либо уличные манифестации и шествия. Нарушивших это предписание могут ждать от 5 до 10 лет тюремного заключения.

Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более ста человек.

Кроме того, протестующие в Венесуэле требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента и начала процесса восстановления экономики страны. Также президента страны Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]