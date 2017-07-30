Многонациональные учения в Грузии не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны - посол США

Открывшиеся в Грузии многонациональные учения "Достойный партнер 2017" не направлены против какой-либо страны и ставят целью повышение боеспособности грузинской армии, подразделения которой участвуют в миротворческих операциях, заявил посол США Ян Келли.

"Эти учения не направлены против кого-либо. Цель учений оказание помощи Грузии в повышении боеспособности ее армии, подразделения которой участвуют в международных операциях, в том числе и Афганистане. Так что, эти учения не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны", - сказал Я.Келли, участвовавший в воскресенье в церемонии торжественного открытия учений "Достойный партнер 2017".

В учениях "Достойный партнер 2017" участвуют восемь стран, в их числе пять членов НАТО. В учениях примут участие более 2800 военнослужащих, а также бронетехника и боевые вертолеты прибывшие в Грузию из Европы.