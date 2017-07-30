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Регион 30.07.2017 14:59

Многонациональные учения в Грузии не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны - посол США

Открывшиеся в Грузии многонациональные учения "Достойный партнер 2017" не направлены против какой-либо страны и ставят целью повышение боеспособности грузинской армии, подразделения которой участвуют в миротворческих операциях, заявил посол США Ян Келли.

"Эти учения не направлены против кого-либо. Цель учений оказание помощи Грузии в повышении боеспособности ее армии, подразделения которой участвуют в международных операциях, в том числе и Афганистане. Так что, эти учения не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны", - сказал Я.Келли, участвовавший в воскресенье в церемонии торжественного открытия учений "Достойный партнер 2017".

В учениях "Достойный партнер 2017" участвуют восемь стран, в их числе пять членов НАТО. В учениях примут участие более 2800 военнослужащих, а также бронетехника и боевые вертолеты прибывшие в Грузию из Европы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]