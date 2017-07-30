Многонациональные учения в Грузии не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны - посол США

Открывшиеся в Грузии многонациональные учения "Достойный партнер 2017" не направлены против какой-либо страны и ставят целью повышение боеспособности грузинской армии, подразделения которой участвуют в миротворческих операциях, заявил посол США Ян Келли.
"Эти учения не направлены против кого-либо. Цель учений оказание помощи Грузии в повышении боеспособности ее армии, подразделения которой участвуют в международных операциях, в том числе и Афганистане. Так что, эти учения не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны", - сказал Я.Келли, участвовавший в воскресенье в церемонии торжественного открытия учений "Достойный партнер 2017".
В учениях "Достойный партнер 2017" участвуют восемь стран, в их числе пять членов НАТО. В учениях примут участие более 2800 военнослужащих, а также бронетехника и боевые вертолеты прибывшие в Грузию из Европы.
Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных
Армения нарушила режим прекращения огня 140 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвинил спецслужбы Армении в провокациях в соцсетях с целью очернить азербайджанскую армию
Технический комитет по мониторингу добычи нефти ОПЕК и не-ОПЕК соберется 7-8 августа в Абу-Даби
S&P рекомендует властям Азербайджана ускорить структурные реформы для диверсификации экономики
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству
Пожарные МЧС Азербайджана пытаются потушить пожар на пустыре в Хатаинском районе
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
Специальный тариф от Bakcell для жителей Джоджуг Марджанлы: целый год бесплатных звонков
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»