Автобус съехал в кювет в Тульской области, шесть человек пострадали

Шесть человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом на трассе "Крым" в Чернском районе Тульской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель областного УМВД Сергей Сергейчев.

"Около 13:15 на 274-м км федеральной трассы "Крым" следовавший в южном направлении автобус съехал в кювет. В аварии пострадали шесть пассажиров. Всего в автобусе находилось 28 человек", - отметил С.Сергейчев.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи "скорой помощи". Движение на этом участке трассы не затруднено.

Обстоятельства аварии выясняются.