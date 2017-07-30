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СНГ 30.07.2017 15:27

Автобус съехал в кювет в Тульской области, шесть человек пострадали

Шесть человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом на трассе "Крым" в Чернском районе Тульской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель областного УМВД Сергей Сергейчев.

"Около 13:15 на 274-м км федеральной трассы "Крым" следовавший в южном направлении автобус съехал в кювет. В аварии пострадали шесть пассажиров. Всего в автобусе находилось 28 человек", - отметил С.Сергейчев.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи "скорой помощи". Движение на этом участке трассы не затруднено.

Обстоятельства аварии выясняются.

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Тэги: АВТОБУС, АВАРИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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