Автобус съехал в кювет в Тульской области, шесть человек пострадали

Шесть человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом на трассе "Крым" в Чернском районе Тульской области, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель областного УМВД Сергей Сергейчев.
"Около 13:15 на 274-м км федеральной трассы "Крым" следовавший в южном направлении автобус съехал в кювет. В аварии пострадали шесть пассажиров. Всего в автобусе находилось 28 человек", - отметил С.Сергейчев.
На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи "скорой помощи". Движение на этом участке трассы не затруднено.
Обстоятельства аварии выясняются.
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