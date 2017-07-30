Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа заявил в воскресенье, что "арабская четверка" готова к диалогу с Катаром, если тот прекратит оказывать поддержку терроризму.

"Все четыре страны выражают готовность к диалогу с Катаром при условии, что он проявит искреннее желание прекратить поддержку и финансирование терроризма и экстремизма", - заявил он в воскресенье на пресс-конференции в Манаме.

Глава МИД Бахрейна также подчеркнул, что "арабская четверка" сохраняет в силе список из 13 пунктов, с которыми ранее обратилась к Дохе.