ВМФ РФ в этом году получит 30 новых кораблей и судов - Путин

Военно-морской флот России в текущем году пополнится 30-ю новыми кораблями и судами, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на торжественном приеме в Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

"В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", - заверил верховный главнокомандующий.

По его словам, в настоящее время благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе - пополнение флота современными кораблями. В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

В.Путин также подчеркнул, что будет оказываться также вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.

Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. "Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей. Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета", - обратился президент к участникам приема, среди которых - действующие моряки и ветераны.

Глава государства также отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, "которые всегда были примером стойкости и бесстрашия". Кроме того, В.Путин выразил признательность к кораблестроителям. Президент РФ заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ.