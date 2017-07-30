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Дальнее зарубежье 30.07.2017 23:03

Путин: ситуация в российско-американских отношениях поменяется нескоро

Президент РФ Владимир Путин пришел к выводу, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро", - сказал В.Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

Как отмечается в подводке к интервью, оно взято "в рамках подготовки большого проекта".

Как отметил В.Путин, "я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих США".

"Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", - подчеркнул президент РФ.

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Тэги: США, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]