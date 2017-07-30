Путин: ситуация в российско-американских отношениях поменяется нескоро

Президент РФ Владимир Путин пришел к выводу, что ситуация в российско-американских отношениях изменится к лучшему не скоро.
"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро", - сказал В.Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.
Как отмечается в подводке к интервью, оно взято "в рамках подготовки большого проекта".
Как отметил В.Путин, "я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих США".
"Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", - подчеркнул президент РФ.
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