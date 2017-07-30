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СНГ 30.07.2017 23:19

Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс его экстрадиции в Грузию - глава грузинского Минюста

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет, что экс-президент Михаил Саакашвили с политической точки зрения никому не интересен на родине и вопрос его экстрадиции является правовым и следственно-прокурорским процессом.

В эфире грузинской телекомпании "Имеди" в воскресенье министр выразила надежду, что Киев сможет начать процесс экстрадиции М.Саакашвили, как только он вернется на Украину.

"Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны различные заявления, но правда одна - грузинская сторона в свое время потребовала выдать тогда еще гражданина Грузии Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам, среди которых избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата 9 миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело разгрома телекомпании "Имеди"", - сказала Т.Цулукиани, отметив, что по этим делам грузинская сторона потребовала от Киева экстрадиции М.Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах.

"Мы должны понимать одно, что когда требуешь экстрадиции, государство, к которому обращаешься, или удовлетворит это требование или нет. Украинская сторона тогда в апреле 2015 года ответила, что - мы не можем выдать Михаила Саакашвили, потому что нам кажется, что это преследование не является только лишь правовым. Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции", - сказала министр.

При этом она считает, что М.Саакашвили политически никому не интересен в Грузии.

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Тэги: МИНЮСТ, СААКАШВИЛИ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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