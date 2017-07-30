Путин: 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал В.Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

Как подчеркнул В.Путин, "это чувствительно".