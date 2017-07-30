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Регион 30.07.2017 23:45

Путин ратифицировал российско-армянское соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил Портал правовой информации в воскресенье.

Соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано правительством РФ и правительством Армении в Ереване 7 апреля 2016 года.

Соглашение определяет принципы и нормы развития сотрудничества по космосу в части охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией.

Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик ранее пояснял, что российскую сторону "интересует сотрудничество с армянской стороной в области использования Бюроканской обсерватории".

"Затем, там есть центр космического мониторинга - он в городе Ереване расположен, он используется министерством обороны Армении", - сказал С.Дубик.

"Армянская сторона опять возобновила своё пожелание построить свой спутник, переговоры в этом направлении, уже начаты соответствующими нашими предприятиями", - отметил он.

Он подчеркнул, что "Роскосмос" хотел бы "поставить там (в Армении - ИФ) одну станцию ГЛОНАСС".

Представители Армении также "заинтересованы в использовании глонассовской группировки и данных дистанционного зондирования Земли", добавил С.Дубик.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КОСМОС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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