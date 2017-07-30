Путин ратифицировал российско-армянское соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил Портал правовой информации в воскресенье.
Соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано правительством РФ и правительством Армении в Ереване 7 апреля 2016 года.
Соглашение определяет принципы и нормы развития сотрудничества по космосу в части охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией.
Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик ранее пояснял, что российскую сторону "интересует сотрудничество с армянской стороной в области использования Бюроканской обсерватории".
"Затем, там есть центр космического мониторинга - он в городе Ереване расположен, он используется министерством обороны Армении", - сказал С.Дубик.
"Армянская сторона опять возобновила своё пожелание построить свой спутник, переговоры в этом направлении, уже начаты соответствующими нашими предприятиями", - отметил он.
Он подчеркнул, что "Роскосмос" хотел бы "поставить там (в Армении - ИФ) одну станцию ГЛОНАСС".
Представители Армении также "заинтересованы в использовании глонассовской группировки и данных дистанционного зондирования Земли", добавил С.Дубик.
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