S&P Global Ratings считает банковскую систему Азербайджана слабой и уязвимой к сложным экономическим условиям, отмечается в сообщении агентства.
"Предложенный правительством Азербайджана план реструктуризации внешних обязательств Международного банка (МБА) 18 июля был одобрен иностранными кредиторами. По нашим оценкам это приведет к увеличению госдолга Азербайджана на около 9% ВВП, включая 6% ВВП прямого влияния из-за необходимости выпуска государственных евробондов и 3% ВВП по депозитам Госнефтефонда Азербайджана в МБА, которые также затронет реструктуризация", - отмечается в сообщении.
При этом S&P исключило депозиты ГНФАР в МБА, подпадающие под реструктуризацию, из расчета государственных ликвидных активов Азербайджана.
"Мы не ожидаем, что ситуация с МБА будет иметь широкие последствия и для других банков в Азербайджане. Тем не менее, мы считаем, что внутренняя банковская система остается слабой и уязвимой к сложным экономическим условиям. По данным Центробанка Азербайджана удельный вес неработающих кредитов на май 2017 года составляет 12%, но мы считаем, что в реальности уровень токсичных активов выше", - подчеркивается в сообщении.
Аналитики S&P считают малоэффективной денежно-кредитную политику, проводимую властями Азербайджана. "При этом мы считаем, что гибкость обменного курса маната помогла уменьшить давление на курс нацвалюты и на сокращение валютных резервов. В тоже время, отмечаем ограниченные возможности Центробанка влиять на ситуацию", - отмечается в сообщении.
S&P подчеркивает высокий уровень долларизации по депозитам (более 60%), что серьезно ограничивает возможности ЦБА влиять на внутренний денежный рынок. "Кроме этого, рынок долгового капитала в национальной валюте остается небольшим и недостаточно развитым", - считают аналитики агентства.
А.Азизов
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