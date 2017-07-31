Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля сохранил на уровне 1,7009 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 июля ЦБА установил на уровне 1,9963 манат/1EUR (28 июля - 1,9877 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната на 31 июля по отношению к российскому рублю определил 0,0285 манат/1RUB (28 июля - 0,0286 манат/1RUB).

А.Азизов