В Азербайджане совершено нападение на семью, погибли 5 человек – СМИ

В Гаджикабульском районе Азербайджана совершено вооруженное нападение на семью, погибли четыре человека, сообщает местное агентство APA.

Убийца позже покончил собой.

По данным агентства, некий Мубариз Мехдиев ворвался в дом семьи Гурбановых и расстрелял всю семью. При этом четверо членов семьи Гурбановых погибли на месте, а пятый – доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным причиной инцидента стали разногласия, которые имели место между М.Мехдиевым и семьей Гурбановых в России.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины инцидента.

А.Азизов