В Азербайджане совершено нападение на семью, погибли 5 человек – СМИ

В Гаджикабульском районе Азербайджана совершено вооруженное нападение на семью, погибли четыре человека, сообщает местное агентство APA.
Убийца позже покончил собой.
По данным агентства, некий Мубариз Мехдиев ворвался в дом семьи Гурбановых и расстрелял всю семью. При этом четверо членов семьи Гурбановых погибли на месте, а пятый – доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным причиной инцидента стали разногласия, которые имели место между М.Мехдиевым и семьей Гурбановых в России.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины инцидента.
А.Азизов
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