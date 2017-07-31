Более 50 человек заявили о желании бороться за пост президента Киргизии

Завершается выдвижение кандидатов в президенты Киргизии, на сегодняшний день поступили заявления от 52 претендентов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

По словам собеседника агентства, согласно закону о выборах президента, выдвижение кандидатов завершается за 65 дней до проведения голосования, 31 июля - заключительный день, когда претенденты на пост главы государства могут подать заявления в ЦИК.

"На сегодняшний день в ЦИК поступило 52 заявления о выдвижении, в том числе 42 заявления о самовыдвижении, и 10 решений политических партий о выдвижении на должность президента Киргизии", - сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил, что до конца понедельника в ЦИК могут поступить новые заявления о выдвижении.

Вместе с тем эксперты в Киргизии прогнозировали, что некоторые кандидаты могут отказаться от участия в президентской гонке.

В частности, они не исключали, что лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов пойдет на создание тандема с кандидатом от Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым. По данным опросов, оба кандидата на сегодняшний день пользуются наибольшей поддержкой электората и являются основными соперниками на выборах. Эксперты полагали, что О.Бабанов не будет баллотироваться в президенты и еще до регистрации откажется от участия в гонке в обмен на должность премьер-министра.

Между тем источник в штабе СДПК заявил "Интерфаксу", что, "никаких переговоров с О.Бабановым не ведется" и назвал маловероятным создание такого тандема.

В свою очередь О.Бабанов заявил на пресс-конференции в понедельник, что "перед тем, как объявить себя кандидатом в президенты, я решил идти на выборах до конца. Я надеюсь, что стану президентом".

"Я не с кем переговоры не вел относительно должности премьер-министра", - подчеркнул он.

Вместе с тем он заявил о готовности объединиться с другими кандидатами в президенты, но только в том случае, если "они будут поддерживать мою идею об объединении страны".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря. В соответствии с Конституцией он не имеет право повторно баллотироваться.