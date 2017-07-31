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Дальнее зарубежье 31.07.2017 10:58

Вице-президент США прибыл в Эстонию, чтобы подтвердить поддержку странам Балтии в условиях "российской угрозы" - СМИ

Главной задачей переговоров вице-президента США Майка Пенса с руководителями стран Балтии станет подтверждение готовности США и НАТО обеспечить их безопасность перед лицом так называемой "российской угрозы", единодушно считают американские СМИ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймонд Вейонис и Литвы Даля Грибаускайте хотели бы обсудить с М.Пенсом вопросы оборонного и "цифрового" сотрудничества, а также киберзащиты.

Кроме того, М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом (Riho Terras), а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими, выступит перед ними с речью.

Страны Балтии, считают американские издания, обеспокоены российско-белорусскими учениями "Запад "2017", запланированными на сентябрь 2017 года, поэтому визит М.Пенса проходит накануне их проведения.

The Hill отмечает, что Эстония была выбрана местом встречи не случайно. "В стране проживают около 300 тыс. этнических русских, поэтому именно Эстония рассматривается в качестве будущего объекта российской агрессии", - пишет издание.

По прибытии в Эстонию в воскресенье американский вице-президент заявил журналистам, что "дестабилизирующие действия России, поддержка ею мошеннических режимов, ее политика на Украине неприемлемы".

Он заверил, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект с новыми санкциями против Москвы в ближайшее время.

"Президент четко дал понять, что вскоре подпишет законопроект с санкциями против России, подготовленный конгрессом, чтобы усилить эти санкции", - сказал он журналистам.

В то же время М.Пенс отметил, что надеется на "изменение Россией своего поведения".

"И президент, и я продолжаем надеяться, что мы сможем увидеть другое поведение со стороны российского правительства в отношении Украины, в отношении поддержки мошеннических режимов в Иране и Северной Корее", - сказал он.

По его словам, "если Россия изменит свое поведение, то наши отношения также могут измениться к лучшему в интересах обеих наших стран, а также в интересах мира и стабильности в регионе и во всем мире".

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, БАЛТИЯ, ВИЗИТ


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