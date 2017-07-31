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Это интересно 31.07.2017 11:16

Немцы перестали доверять автомобилестроительным компаниям ФРГ - опрос

Более половины (53%) опрошенных жителей Германии перестали доверять немецким автомобилестроителям, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag институтом изучения общественного мнения Emnid.

Только пять процентов респондентов считают концерны Volkswagen, Audi, BMW и другие заслуживающими доверия, сообщает Deutsche Welle. При этом 39% опрошенных думают, что они "более-менее заслуживают доверия", а 3% не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос.

Три четверти респондентов хотели бы, чтобы правительство ФРГ более жестко реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

В то же время в вопросе о практическом переходе Германии на электромобили, подавляющее большинство опрошенных заявило о своем нежелание того, чтобы правительство определяло четкие сроки запрета продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Против этого выступили 79% участников опроса. Поддержку эта идея нашла лишь у 24% респондентов.

Ранее в июле Франция и Великобритания объявили о планах запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2040 года.

Всего в опросе EMNID принимали участие 500 человек.

Федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт в интервью Bild am Sonntag подчеркнул, что падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа торговой марки "Сделано в Германии". По его словам, автомобильная отрасль несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие.

В среду власти ФРГ проведут так называемый "дизельный саммит" - совещание с руководителями ведущих автомобилестроительных компаний страны, чтобы предотвратить запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями в городах и землях Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОПРОМ, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]