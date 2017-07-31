Комиссия ФСИН направлена во Владивосток для выяснения причин пожара в больнице, где погибли осужденные

Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выехала для выяснения причин пожара в больнице краевого главка ФСИН во Владивостоке, в котором погибли четверо осужденных, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"В связи с чрезвычайным происшествием в ГУФСИН по Приморскому краю для проведения проверки в территориальный орган направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Как сообщалось, пожар в больнице ГУФСИН во Владивостоке произошел в воскресенье. Очаг находился в хозяйственном блоке. В дыму задохнулись четверо осужденных, которые из-за болезни не могли самостоятельно передвигаться. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По факту халатности со стороны администрации больницы возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают сотрудников учреждения, которые отвечают за соблюдение техники пожарной безопасности. Также выясняются обстоятельства, из-за которых осужденных не эвакуировали.