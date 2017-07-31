В австралийских аэропортах сохраняется усиленный режим безопасности

В австралийских аэропортах все еще действует усиленный режим безопасности, введенный в связи с раскрытием правоохранительными органами плана террористов атаковать пассажирский лайнер, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Местные СМИ отметили, что усиленные меры безопасности стали причиной значительных задержек, а также формирования чрезвычайно длинных очередей в аэропортах по всей стране.
Ранее в СМИ появилась информация, что террористы планировали использовать ядовитый газ, а также самодельное взрывное устройство, замаскированное под мясорубку, чтобы атаковать экипаж и пассажиров авиалайнера.
Накануне премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что правоохранительным органам удалось раскрыть "план террористов атаковать самолёт", - однако он не раскрыл детали расследования.
В рейдах, которые австралийская полиция провела в Сиднее в ночь на воскресенье, были арестованы четыре человека - двое мужчин ливанского происхождения и их сыновья.
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